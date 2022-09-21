Полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, рассказал о захвате Кинбурнской косы российскими оккупантами.

Об этом он рассказал журналистам проекта Front 18 .

— Кинбурнская коса фактически идет в Херсонскую область, и последние два километра – это Николаевская область. Местные жители, с которыми общались, рассказали, что они (военные РФ – прим.) пришли и стали на край косы. Ну наши, как всегда, вышли, начали бастовать, спросили: «Что вы здесь делаете?». А те отвечают: «Это же Херсонская область, так что мы здесь и стоим». Им местные говорят: Нет, это Николаевская. А они: «В смысле Николаевская?». Местные: «Ну, Николаевская, а Херсонская там, в двух километрах». Так они посмотрели на карту, сели и уехали назад, стали именно на границе Херсонской области, оставив эти 2 километра. И мы по этому поняли, что у них четкая команда: нет сантиметра больше, просто взять Херсонщину, чтобы провести там референдум и быть в административных пределах, – рассказал Роман Костенко.

Напомним, ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен . Также за время войны из-за обстрелов оккупантов выгорело 3 тысячи 708 гектаров территории Кинбурнского полуострова на Николаевщине.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.