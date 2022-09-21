Папа Римский Франциск прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. Понтифик отметил, что даже думать о таком акте было бы «безумием».

Об этом сообщает "Европейская правда « со ссылкой на Reuters.

Папа обсуждал свою поездку в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил страну за отказ от ядерного оружия после обретения ею независимости в 1991 году.

– Это было мужественно. В то время когда в этой трагической войне некоторые думают о безумии ядерного оружия, эта страна изначально сказала «нет» ядерному оружию, — сказал Папа Франциск, не назвав при этом ни Россию, ни Путина.

Он также рассказал собравшимся о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем его благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину.

Ранее СМИ Ватикана сообщали, что Конрад Краевский попал под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Запорожье. Краевский также посетил массовые захоронения в Изюме.

— Он (Краевский, — прим.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и замученными, – сказал Папа Римский.

Напомним, во время своего сегодняшнего выступления Владимир Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, хотя такой возможности все же не исключает.