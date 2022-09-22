В Николаевской области россияне захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 6:00 22 сентября.
Отмечают, что нарушение норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.
Напомним, за минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.
В Николаевской области россияне захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 6:00 22 сентября.
Отмечают, что нарушение норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.
Напомним, за минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.