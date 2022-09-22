В Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, оказываемую Вашингтоном Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

— Что касается заявлений России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается для борьбы за защиту своей страны, - сказал он.

Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов помощи, которое предоставит США.

— Мы продолжим эти разговоры и будем думать не только о том, что им (Украина — прим.) нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас, — сказал Райдер.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж Путина. Он не верит, что РФ применит ядерное оружие, но добавил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».