Партии правящей коалиции Венгрии, Фидес-KDNP, попросили правительство, полностью состоящее из их политиков, провести общенациональный опрос о поддержке венгерским населением энергетических санкций ЕС против России.

Об этом пишет Euractiv, сообщает « Европейская правда ».

После двухдневного заседания парламентской группы правящей партии «Фидес» и ее партнера, которую многие считают сателлитной партией, KDNP, ведущие политики сообщили журналистам в четверг, что коалиция «призвала правительство провести национальные консультации по санкциям против России».

Однако не по всем 11 тысячам ограничительных мер, которые уже действуют, потому что это было бы невозможно, а только по энергетическим санкциям, поскольку «они наносят ущерб и ставят Россию в затруднительное положение», уточнил лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш.

По его словам, Россия стала гораздо богаче, а Европа гораздо беднее, и если бы санкции были отменены, то не было бы ни инфляции, ни рецессии.

По мнению Кочиша, у ЕС еще никто не спрашивал людей о санкциях: венгерское правительство сделает это первым и сможет «использовать это позже».

Национальные консультации по различным темам, начиная от миграции к мерам по COVID-19, стали центральным инструментом для правительства Виктора Орбана, находящегося у власти с 2010 года, чтобы продемонстрировать поддержку своей внутренней политики.

Неофициальные опросы, отличные от национальных референдумов, предусматривающие строгие нормативные требования, доступные каждому совершеннолетнему в Венгрии, анкету можно отправить по почте или заполнить онлайн, и их критикуют за то, что они содержат пристрастные и наводящие вопросы.

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя разных уступок или внесения поправок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.