США несколько месяцев предупреждают Россию о серьезных последствиях использования ядерного оружия. Администрация Джо Байдена специально отправляет Москве расплывчатые предупреждения, поэтому Кремль занимается тем, каким может быть ответ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Они не рассказали содержание писем, отправляемых Государственным департаментом США, но назвали их элементом ядерного сдерживания путем «стратегической двусмысленности».

Один из чиновников добавил, что такая переписка «происходит постоянно».

США активизировали усилия по сдерживанию РФ и ООН. Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, говорил, что Россия должна немедленно прекратить ядерные угрозы.

Напомним, во время своего сегодняшнего выступления Владимир Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, хотя такой возможности все же не исключает.