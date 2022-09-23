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В пятницу, 23 сентября ООН заявила, что ее следователи обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных страной-агрессором Россией в Украине.
Об этом сообщает DW .
— На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления, — заявил глава следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз.
Комиссия была создана в мае для расследования заявлений о военных преступлениях. Пока они сосредоточились на четырех областях: в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской.
По словам председателя комиссии, они были поражены большим количеством казней в посетивших районах.
– Сейчас комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках, – сказал он.
Следователи ООН пообщались с более чем 150 жертвами и свидетелями и посетили 27 городов и поселков, где исследовали могилы, а также центры заключения и пыток.
Комиссия представила свидетельства об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании.
Эрик Моуз сказал, что они нашли доказательства неопределенного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.
Напомним, в настоящее время Офис генерального прокурора задокументировал 34 000 военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.
В пятницу, 23 сентября ООН заявила, что ее следователи обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных страной-агрессором Россией в Украине.
Об этом сообщает DW .
— На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления, — заявил глава следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз.
Комиссия была создана в мае для расследования заявлений о военных преступлениях. Пока они сосредоточились на четырех областях: в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской.
По словам председателя комиссии, они были поражены большим количеством казней в посетивших районах.
– Сейчас комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках, – сказал он.
Следователи ООН пообщались с более чем 150 жертвами и свидетелями и посетили 27 городов и поселков, где исследовали могилы, а также центры заключения и пыток.
Комиссия представила свидетельства об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании.
Эрик Моуз сказал, что они нашли доказательства неопределенного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.
Напомним, в настоящее время Офис генерального прокурора задокументировал 34 000 военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.