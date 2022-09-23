Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что Украина ведет оборонную войну и не будет наступать на территорию РФ.

Об этом она сказала в интервью YouTube канала Исландия.

По словам Анны Маляр, Украина не наносит удары по российской территории, потому что имеет совсем другую цель.

– Наша задача – освободить наши территории, мы не агрессоры, не захватчики. Мы ведем оборонную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия, – подчеркнула Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что по окончании так называемого «референдума» на территории Херсонской и других оккупированных областей Украины Россия будет воспринимать освобождение этих регионов ВСУ как нападение на собственную землю.