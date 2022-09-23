На фоне объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ за два дня в городах страны-агрессора подожгли шесть военкоматов и два здания администраций.

Об этом сообщает Медуза .

В пятницу, 23 сентября на территории страны-агрессора попытались поджечь по меньшей мере два военкомата.

В частности, в Хабаровске был брошен коктейль Молотова в окно военного комиссариата Индустриального района. В результате загорелись два кабинета. Пострадавших нет.

Попытку поджога военкомата предприняли в городе Вольном Амурской области. Огнем от бутылки с зажигательной смесью поврежден фасад здания.

Также власти города Камышин Волгоградской области сообщили, что в здание администрации неизвестные бросили «воспалительный предмет». В результате здания причинен незначительный ущерб.

В Костроме на городском военкомате написали следующее: «Анус себе мобилизуй, пес! Не твоя личная армия!».

В четверг, 22 сентября сообщалось о как минимум четырех поджогах военкоматов — в Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбургской области и Забайкальском крае.

В Тольятти бросили коктейль Молотова в здание администрации.

Напомним, в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».