Служба безопасности Украины расследует 1 600 уголовных производств, касающихся коллаборантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Материалы с поличным против 420 подозреваемых уже находятся в судах. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, с 24 февраля следователи расследовали 32 тысячи уголовных производств. Большинство из них касается зверств оккупантов и нарушений законов и обычаев войны.

Кроме того, Служба безопасности располагает списками, учредительными данными и всей необходимой информацией на каждого коллаборанта.

— СБУ напоминает, что преступления против основ национальной государственности не имеют срока давности, поэтому каждый виновный будет рано или поздно отвечать по закону, — резюмировал Артем Дехтяренко.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в украинское законодательство должны внести изменения, чтобы корректировщики российских обстрелов могли тюремно сажать пожизненно.