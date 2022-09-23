Вероятно, как только Россия закончит спектакль со своим так называемым референдумом в Херсонской области, она возьмется за украинцев, которые остались на оккупированной территории, но принципиально не принимали в этом участия.

Об этом предупредил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в комментарии CurrentTime.

По словам политика, новая волна арестов коснется гражданских, отказавшихся соглашаться с требованием присоединиться к России.

— Они просто свезли людей и сделали свое шоу. Но это один-два участка. Остальные стоят пустые. Все, что происходит на улицах, и на поквартирных обходах, сейчас уже сообщают со всей оккупированной территории, оккупированной Херсонщины, что это происходит в присутствии военных Российской Федерации полностью вооруженных, — добавил он.

Как рассказывал посол США при ОБСЕ, у россиян в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей примерно нулевая поддержка, ВСУ выбросят их из этих регионов и освободят украинских гражданских заложников.