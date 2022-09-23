Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в его видеообращении.

— У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что любым способом нужно скрываться от российской мобилизации.

- Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины. А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь уволить Украину, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что и , вероятно, как только Россия закончит спектакль со своим так называемым « референдумом » в Херсонской области, она возьмется за украинцев, оставшихся на оккупированной территории, но принципиально не принимавших в этом участия.