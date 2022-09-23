Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 23 сентября, вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

« Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметили в ведомстве.

В МИДе заявили, что поставка Ираном оружия России - недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана в Украине лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими оккупантами оружия иранского производства. Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «с отни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября ВСУ, вероятно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.

23 сентября зенитчики воздушного командования «Юг» приземлили современный дрон « Mohajer-6 » (Мохаджер-6) , переданный Ирану России. Это первый подтвержденный случай уничтожения беспилотника этой модели.