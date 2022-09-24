В пятницу, 23 сентября, бойцы ВСУ продолжили уничтожать врага на юге Украины. В частности, украинская авиация нанесла 20 ударов по российским оккупантам, а зенитно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач.

Об этом сообщает ОК «Південь».

Известно, что украинским защитникам удалось уничтожить вражеский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонщины, а в Николаевском районе ликвидировали вертолет Ми-8.

Также ВСУ поразили понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ЗРК «Тор» в Баштанском районе Николаевщины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали колонну вооружения и техники врага в Каховке. Также произвели контрольное поражение Каховского моста.

За сутки были уничтожены 51 оккупант, 152 мм гаубица «Мста-Б», танк, а также 16 единиц другой авто-бронетехники.

Напомним, на юге Украины впервые подвели многоцелевой иранский БПЛА «Mohajer-6» .