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В пятницу, 23 сентября, бойцы ВСУ продолжили уничтожать врага на юге Украины. В частности, украинская авиация нанесла 20 ударов по российским оккупантам, а зенитно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач.
Об этом сообщает ОК «Південь».
Известно, что украинским защитникам удалось уничтожить вражеский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонщины, а в Николаевском районе ликвидировали вертолет Ми-8.
Также ВСУ поразили понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ЗРК «Тор» в Баштанском районе Николаевщины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали колонну вооружения и техники врага в Каховке. Также произвели контрольное поражение Каховского моста.
За сутки были уничтожены 51 оккупант, 152 мм гаубица «Мста-Б», танк, а также 16 единиц другой авто-бронетехники.
Напомним, на юге Украины впервые подвели многоцелевой иранский БПЛА «Mohajer-6» .
В пятницу, 23 сентября, бойцы ВСУ продолжили уничтожать врага на юге Украины. В частности, украинская авиация нанесла 20 ударов по российским оккупантам, а зенитно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач.
Об этом сообщает ОК «Південь».
Известно, что украинским защитникам удалось уничтожить вражеский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонщины, а в Николаевском районе ликвидировали вертолет Ми-8.
Также ВСУ поразили понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ЗРК «Тор» в Баштанском районе Николаевщины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали колонну вооружения и техники врага в Каховке. Также произвели контрольное поражение Каховского моста.
За сутки были уничтожены 51 оккупант, 152 мм гаубица «Мста-Б», танк, а также 16 единиц другой авто-бронетехники.
Напомним, на юге Украины впервые подвели многоцелевой иранский БПЛА «Mohajer-6» .