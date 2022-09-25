Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что так называемые референдумы оккупантов о присоединении к России захваченных территорий — полная чушь с точки зрения международных законов и человеческой логики.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Какая-то стая неадекватных бандитов, назначивших себя «руководством» на захваченных россией территориях, объявляют о проведении так называемых «референдумов». Коллаборант Стремоусов делает заявление, что находящиеся под временной оккупацией Снигиревка и Александровка Николаевской области – «включены в состав Херсонской области» и там тоже, вроде бы, будут какие-то «референдумы». По всем международным законам и вообще — это полная чушь! – написала Анна Замазеева.

Она объяснила «невеждам» оккупантам, что в Украине от имени общин уполномочены делать заявления областные советы, поскольку они являются высшим представительным органом местного самоуправления.

— Самым представительным органом местного самоуправления в регионе являются областные советы. Именно они являются легитимными органами, избранными жителями регионов. Никакие маргиналы-коллаборанты не имеют никакого права на заявления, а тем более действия от имени общин, потому что они – никто! Единственные легитимные органы, представляющие общие интересы жителей областей, потому что были избраны людьми, еще полгода назад дали четкую позицию – Херсонщина, другие временно оккупированные территории, — это Украина! – подчеркнула Анна Замазеева.

Как сообщалось, группа вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, находящегося под российской оккупацией, выступила против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.