26 вересня триває 215-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними Оперативного командування «Південь», протягом доби 25 вересня Сили оборони знищили на південному фронті штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами росіян.

Зокрема, російський штурмовик Су-25 був збитий воїнами зенітної ракетної бригади в Бериславському районі Херсонщини. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений нашими зенітниками.

Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в межах яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Підтверджено, що було ліквідовано 43 російських військових, знищено 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць бронетехніки. Також знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі.

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Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення.

Попередньо, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.