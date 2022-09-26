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В Прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривен продали памятник Ленину.
Об этом сообщает мэр города Вадим Лях на своей странице в социальной сети Facebook .
– Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на КАТП, продан за 747 тысяч 446 гривен, – написал городской голова.
Вадим Лях отметил, что полученные от продажи деньги будут направлены на выплату пособия за разрушенное жилье.
Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 года. Он был демонтирован 3 июня 2015 года.
Напомним, в эстонском городе Нарва 16 августа начали демонтаж танка-памятника .
В Прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривен продали памятник Ленину.
Об этом сообщает мэр города Вадим Лях на своей странице в социальной сети Facebook .
– Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на КАТП, продан за 747 тысяч 446 гривен, – написал городской голова.
Вадим Лях отметил, что полученные от продажи деньги будут направлены на выплату пособия за разрушенное жилье.
Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 года. Он был демонтирован 3 июня 2015 года.
Напомним, в эстонском городе Нарва 16 августа начали демонтаж танка-памятника .