В Прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривен продали памятник Ленину.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях на своей странице в социальной сети Facebook .

– Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на КАТП, продан за 747 тысяч 446 гривен, – написал городской голова.

Вадим Лях отметил, что полученные от продажи деньги будут направлены на выплату пособия за разрушенное жилье.

Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 года. Он был демонтирован 3 июня 2015 года.

Напомним, в эстонском городе Нарва 16 августа начали демонтаж танка-памятника .