Ночью, 26 сентября, около 01:00 окупанты обстреляли село Христофоровка Баштанской громады. В результате повреждено более 15 домов и школа. Пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Сегодня, 26 сентября, с 04:50 враг наносил удары по городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 25 сентября, в 22:47 обстрелы были в пгт Березнеговатое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 25 сентября, с 15:00 до 17:00 зафиксированы обстрелы в селе Широкое Широковской громады, в результате чего повреждения получили один двухэтажный жилой дом и сельхозпредприятие. Также утром, 26 сентября, в 05:30 обстрелы были вне населенного пункта. Пострадавших нет.

Напомним, что 26 сентября военные РФ снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Также сообщалось, что Одесщину в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».