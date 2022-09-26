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Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном.
Об этом сообщил OSINT-энтузиаст Тим Эргарт, передает Цензор.НЕТ .
На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11.18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, остальные находятся в процессе перемещения на момент съемки.
Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается.
Кроме этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.
Напомним, российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своей жене, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне после ударов ВСУ «развалился пополам» и больше не может использоваться.
Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном.
Об этом сообщил OSINT-энтузиаст Тим Эргарт, передает Цензор.НЕТ .
На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11.18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, остальные находятся в процессе перемещения на момент съемки.
Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается.
Кроме этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.
Напомним, российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своей жене, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне после ударов ВСУ «развалился пополам» и больше не может использоваться.