Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном.

Об этом сообщил OSINT-энтузиаст Тим Эргарт, передает Цензор.НЕТ .

На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11.18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, остальные находятся в процессе перемещения на момент съемки.

Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается.

Кроме этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.

Напомним, российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своей жене, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне после ударов ВСУ «развалился пополам» и больше не может использоваться.