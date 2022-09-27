В Вознесенской области полицейские задержали мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений жен.

Как сообщили в полиции, 25 сентября местный житель сообщил о том, что его отец нанес телесные повреждения 64-летней матери.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что во время ссоры злоумышленник схватил сигнальную ракетницу и произвел выстрел в направлении головы своей жене. С места происшествия женщину забрала скорая. Сейчас ее состояние расценивается как тяжелое.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Правоохранители задержали 72-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – части ракетницы и направили на экспертное исследование.

В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Южноукраинске на Николаевщине задержан местный житель, прославлявший действия военных РФ на территории Украины.