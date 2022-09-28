Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), которой работает под патронатом председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, в сотрудничестве исполнительным директором ООО «МК «Волошковое поле» Виктором Ржавичевым, передали одному из николаевских подразделений очередной автомобиль и дрон.

Об этом она сообщила на своей официальной странице в Facebook .

— Мы ежедневно должны благодарить не только наших Героев ВСУ, но и тех, кто находит возможность в эти непростые времена не только сохранять рабочие места и держать экономический фронт, но и помогать военным техникой и оборудованием, приближая нашу Победу, — отметила Анна Замазеева.

Председатель областного совета, в присутствии военных, вручила исполнительному директору ООО «МК «Волошковое поле» Виктору Ржавичеву от Николаевского областного совета отличие «Крест Святого Николая», а коллективу ООО «МК «Волошковое поле» почетную грамоту за весомый вклад в оказании гуманитарной помощи населению в условиях военного положения.

Также, Анна Замазеева рассказала, что совсем скоро команда «Волошковое поле» передаст на БФ «Светлые дела» еще один приятный сюрприз, которому, кроме николаевцев, будут рады и наши военные и поблагодарила коллектив предприятия за помощь.

Напомним, в Николаевском областном совете на заседании глав фракций проанализировали результаты работы аппарата с начала полномасштабного вторжения РФ.