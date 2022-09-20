В Николаевском областном совете на заседании глав фракций проанализировали результаты работы аппарата с начала полномасштабного вторжения РФ.

Заседание провела глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, сообщили в пресс-службе областного совета.

Анна Замазеева отметила, что не все главы фракций сегодня смогли принять участие в оффлайн режиме, но они постоянно на связи и приобщены ко всем рабочим процессам.

На заседании подробно проанализировали результаты работы аппарата Николаевского областного совета с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Так, с 24 февраля проведено 2 пленарных заседания областного совета на которых рассмотрено 9 вопросов.

Проработаны 29 обращений от районных советов и 138 от сельских, поселковых, городских советов.

Рассмотрены 484 письменных обращения, в тч от: ВРУ, комитетов, нардепов, Офиса Президента Украины, КМУ, министерств, правоохранительных органов и т.д. На основании соответствующих обращений подготовлено 469 обращений от облсовета.

212 обращений от областного совета направлено о предоставлении гуманитарной помощи населению Николаевщины.

— Также дали старт процессу подготовки к следующей сессии областного совета. Напомню, что это уже третье заседание во время военного положения. Обозначили основные вопросы. Один из важных вопросов, где уже есть определенные совместные наработки - вопрос дальнейшей судьбы совместного недвижимого имущества областного совета, который был поврежден в результате вражеских обстрелов, - отметила Анна Замазеева.

В конце глава облсовета поблагодарила коллег депутатов за слаженную работу.

Напомним, что гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи»), действующий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой 24/7, работает над обеспечением гуманитарной помощью николаевцев.