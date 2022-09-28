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Украинские военные продолжают целенаправленное движение вперед, российские силы на юге и севере обороняются.
Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет «Радио Свобода» .
В то же время, он отметил, что российские войска пытаются проводить наступательные операции на Донбассе, но ВСУ их отбивают.
— С точки зрения позиции российских сил нет никаких серьезных подвижек. Кроме того, мы продолжаем наблюдать, в частности на Донбассе, попытки россиян провести наступательные операции. Пока украинцы хорошо справились с содержанием там рубежа и отражением этих наступательных операций. То, как я бы охарактеризовал (ситуацию на – прим.) север и юг с российской стороны, на этом этапе является по сути обороной. Украинцы продолжают целенаправленное движение вперед, – сказал он на брифинге.
Напомним, на Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия .
Украинские военные продолжают целенаправленное движение вперед, российские силы на юге и севере обороняются.
Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет «Радио Свобода» .
В то же время, он отметил, что российские войска пытаются проводить наступательные операции на Донбассе, но ВСУ их отбивают.
— С точки зрения позиции российских сил нет никаких серьезных подвижек. Кроме того, мы продолжаем наблюдать, в частности на Донбассе, попытки россиян провести наступательные операции. Пока украинцы хорошо справились с содержанием там рубежа и отражением этих наступательных операций. То, как я бы охарактеризовал (ситуацию на – прим.) север и юг с российской стороны, на этом этапе является по сути обороной. Украинцы продолжают целенаправленное движение вперед, – сказал он на брифинге.
Напомним, на Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия .