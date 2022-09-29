Народный депутат Украины Александр Пасичный передал автомобиль скорой помощи для одного из медицинских учреждений Николаевщины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Во время войны мое особое внимание – учреждениям здравоохранения. Именно они оказывают помощь военным и гражданским, пострадавшим от обстрелов со стороны рашистских террористов. Страдают взрослые люди и дети. Главное – чтобы медицинские работники вовремя оказались на месте трагедии. Помогает скорая. Помогают медицинские работники, которые всегда на передовой, – отметил нардеп.

Он передал машину скорой помощи ведущему медицинскому заведению Николаевской области.

– Эта машина – мобильный медицинский центр, оснащенный современным оборудованием. В приобретении автомобиля способствовал Rotary Club Köln-Ville и лично господин Ulrich Steinert. Спасибо за очередную помощь Николаевской Народной депутате Елене Винтоняк. Помогли в координации усилий Дмитрий Войтовский, Игорь Кликов, Александр Балакин, Анна Коверзнева, Дмитрий Фесюн, – указал Александр Пасичный.

Ключи от «скорой» он передал вместе с депутатом Николаевского городского совета Еленой Кузьминой и заместителем Николаевского городского головы Анатолием Петровым. В ходе встречи они также обсудили актуальные вопросы жизни города и состояние здравоохранения.

— Благодарю каждого медицинского работника за ваш благородный кропотливый труд, за выдержку и профессионализм, за то, что днем и ночью вы боретесь за человеческие жизни и здоровье. Николаевцы, держимся. Мы все – на передовой. И все ближе к нашей победе! – добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Украины Александр Пасечный провел встречу за круглым столом с мэром Николаева Александром Сенкевичем и с руководителями структурных подразделений горсовета по вопросу текущих проблем города в условиях войны. Затрагивались также вопросы ежедневных обстрелов и финансового планирования на следующий год.