Кроме того, Татьяна Домбровская вместе с командой движения «Зе Женщины» работает над созданием действенного механизма для того, чтобы системно организовывать процесс регистрации новорожденных детей на оккупированной территории как граждан Украины.

Она добавила, что никакие референдумы этому не помешают, ведь Херсонщина, Запорожье, Донетчина и Луганщина – это Украина!