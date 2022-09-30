Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру противолодочного корвета «Луцк», после оккупации Крыма Россией перешедшему на службу к россиянам.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Капитан III ранга после захвата военными РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность России.

Сейчас предатель командует российским противолодочным кораблем «Суздалец», участвующим в войне России против Украины.

Он получил подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Предателю грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Николаевской области 62-летнему жителю Первомайска вручили подозрение по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.