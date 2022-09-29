В Николаевской области 62-летнему жителю Первомайска вручили подозрение по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, злоумышленник в начале сентября 2022 года, находясь на центральном рынке в Первомайске, публично высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, он неоднократно отрицал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, одобрял действия президента России и осуждал политическое и военное сопротивление Украины.

Досудебное расследование осуществляется Первомайским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

27 мая в Южноукраинске на Николаевщине задержан местный житель, прославлявший действия военных РФ на территории Украины.

Ранее сообщалось, что 30 -летний житель города Николаева распространял в социальных сетях и мессенджерах, администрирующихся российскими спецслужбами, информацию о точном месте роста позиций украинских военных. За это ему грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Ранее контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Также в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что николаевцы отказываются брать предложенные им 100 долларов, передавая информацию о корректировщиках огня россиян.