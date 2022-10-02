У российского диктатора Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеведущей Натальи Мосейчук.

По его словам, в украинской разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

— Я лично не являюсь «путеведом», скажем так. Для меня есть три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию, – сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что у РФ хватало чиновников, которые хотели помешать полномасштабному вторжению в Украину, поскольку осознавали последствия.

— Но, как вы знаете, в России решения принимаются только одним человеком. А ему вносили такую информацию, как хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения, — добавил глава ГУР.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что 19 июля в Иран летал не президент России Владимир Путин, а его двойник .