3 октября во всех школах Мариуполя учителя должны провести урок, на котором рассказать детям, что Мариуполь всегда был Россией.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он обнародовал утвержденный оккупантами текст для педагогов. В нем говорится, что референдум о независимости Украины в 1991 году «был незаконным».

— Завтра во всех школах обязали учителей провести классное время разговора о важном. Детям всех классов рассказать, что Мариуполь всегда был Россией. Проклятый Запад не признает законный референдум на этот раз. А вот референдум о независимости Украины в 1991 году был незаконным, но его признали, – возмутился советник.

Напомним, по меньшей мере, 250 учителей из 31 региона России согласились преподавать в школах на временно захваченных территориях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях.