В небе над Черным морем погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным «Дед», возглавлявший группу летчиков, ставших легендой как «Призрак Киева». Он погиб в июне, а похоронят его в Буче только сейчас.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

«При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем. Военный лётчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной «Дед» – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: «Призрак Киева» возглавлял летчик из Бучи», — написал мэр города.

Анатолий Федорук заявил, что с приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе. Все пилоты из «Киевских призраков» возвращались живыми.

«В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!», — вспоминают один из эпизодов побратимы.

Впоследствии он принял решение усилить южный и восточный фронты: «Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция».

Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали.

2 октября, как сообщил мэр Бучи, тело полковника смогли вернуть домой.

Напомним, ко Дню авиации 27 августа на столичном Подоле создали новый мурал, посвященный Призраку Киева.