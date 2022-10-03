В Кремле пока не могут определиться, где именно проходят границы захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия вроде бы продолжит совещаться по этому вопросу с жителями этих регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в понедельник, 3 октября.

— Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: «ЛНР», «ДНР» границы 2014 года, Херсон и Запорожье за границами мы продолжим совещаться с населением этих областей, — сказал он, отметив, что «все будет зависеть от их свободы».

Напомним, что Британское правительство объявило о введении новых санкций против России в качестве наказания за проведение фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что Казахстан не планирует признавать результаты псевдореферендумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины.