За сутки войска РФ потеряли 200 человек и десятки единиц военной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2435 (+11),

боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20),

артиллерийских систем – 1414 (+7),

РСЗО – 341 (+1),

средств ПВО ‒ 177 (+0),

самолетов – 266 (+0),

вертолетов – 232 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18),

специальной техники – 132 (+1).

Напомним, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.