За сутки войска РФ потеряли 200 человек и десятки единиц военной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляли:
Напомним, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
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За сутки войска РФ потеряли 200 человек и десятки единиц военной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляли:
Напомним, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.