Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 октября, подписал указ о признании оккупации Россией северных территорий Японии.

В вечернем обращении глава государства заявил, что Украина приняла «справедливое, юридически безупречное и историческое» решение.

— Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения, – сказал президент.

Зеленский добавил, что страна-агрессор РФ не имеет права на эти территории, «и все в мире это хорошо знают».

Он также подчеркнул, что агрессор должен проиграть, и выразил надежду, что и для партнеров Украины будет восстановлена справедливость.

Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международному сообществу по поводу северных территорий Японии, в котором признала их оккупацию страной-агрессором Россией.

В обращении сказано, что Совет поддерживает позицию Японии по отношению к ее северным территориям, признает, что они находятся под оккупацией РФ, и призывает международное сообщество принять меры для « договорно-правовое оформление статуса северных территорий Японии».

Народные депутаты заявили, что СССР в 1945 г. незаконно оккупировал северные территории Японии и до 1949 г. силой депортировал оттуда граждан Японии.

21 марта 2022 г. Россия вышла из переговоров о заключении мирного договора с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами. Причиной стало присоединение Японии к санкциям Запада из-за войны России против Украины. Уже 26 марта РФ начала на островах военные учения.

31 марта Япония официально назвала Курильские острова. «с извечной территорией», находящейся под незаконной оккупацией.