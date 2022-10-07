На юге Украины в пятницу вечером сбили три иранских беспилотника-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщило Воздушное командование « Юг «.

« Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. Так, 7 октября с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе «Shahed-136» Одесщину и Николаевщину. Все три крылатых самоубийца были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», - говорится в сообщении.

Всего за неделю ВСУ уволили 29 населенных пунктов на востоке страны.