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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке страны.
— Только на этой неделе наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области, - сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он добавил, что всего с начала этой наступательной операции уволены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.
Напомним, с начала контрнаступления ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов в Херсонской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке страны.
— Только на этой неделе наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области, - сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он добавил, что всего с начала этой наступательной операции уволены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.
Напомним, с начала контрнаступления ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов в Херсонской области.