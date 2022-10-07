Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке страны.

— Только на этой неделе наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области, - сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он добавил, что всего с начала этой наступательной операции уволены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.

Напомним, с начала контрнаступления ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов в Херсонской области.