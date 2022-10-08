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Президент Владимир Зеленский считает, что, если России удастся уничтожить Украину, это будет началом Третьей мировой войны.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC
— Победой (закончится война, – прим.). У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но верю в эту победу.
Либо победа Украины, либо проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия сделает это, это будет начало великой мировой трагедии. Я думаю, это будет начало третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю, что для мира – это будет очень страшный знак, - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста.
В то же время, на вопрос, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины, Зеленский ответил: «Мне все равно».
Комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном «армагеддоне» в случае применения Россией ядерного оружия, президент сказал: «Я соглашаюсь, что это «армагеддон», что это риск для всей планеты, но почему мы должны думать, это произойдет или не произойдет. если Россия уже шагнула – она захватила нашу атомную станцию».
По его словам, Украина не знает, заложили ли россияне на ЗАЭС взрывчатку.
— Опасно, когда мы имеем дело с людьми, поставившими себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти.
Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-нибудь другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно.
Если цели именно такие, как мы думаем, если цель – возвращение влияния, которое было по меньшей мере в советское время, возвращение России за такой стол геополитического влияния и перераспределение границ – это большой риск, они будут идти и использовать все возможные шаги, - сказал президент.
В то же время Зеленский назвал «не столь однозначными» риски применения Россией ядерного оружия, потому что «российская власть любит жизнь». В то же время, по его словам, «исключать риски применения ядерного оружия нельзя».
Он также считает, что на его высказывания о возможности применения ядерного оружия «может быть рискован ответ российской стороны».
— Если я скажу, например, что они не способны использовать ядерное оружие, то неадекватный человек, у которого в руках такая власть, может наоборот показать всем – как это я не могу? Посмотри, как я могу и применить. Если я скажу, что может применить, то это может повлечь панические последствия во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы, – сказал президент.
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Президент Владимир Зеленский считает, что, если России удастся уничтожить Украину, это будет началом Третьей мировой войны.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC
— Победой (закончится война, – прим.). У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но верю в эту победу.
Либо победа Украины, либо проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия сделает это, это будет начало великой мировой трагедии. Я думаю, это будет начало третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю, что для мира – это будет очень страшный знак, - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста.
В то же время, на вопрос, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины, Зеленский ответил: «Мне все равно».
Комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном «армагеддоне» в случае применения Россией ядерного оружия, президент сказал: «Я соглашаюсь, что это «армагеддон», что это риск для всей планеты, но почему мы должны думать, это произойдет или не произойдет. если Россия уже шагнула – она захватила нашу атомную станцию».
По его словам, Украина не знает, заложили ли россияне на ЗАЭС взрывчатку.
— Опасно, когда мы имеем дело с людьми, поставившими себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти.
Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-нибудь другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно.
Если цели именно такие, как мы думаем, если цель – возвращение влияния, которое было по меньшей мере в советское время, возвращение России за такой стол геополитического влияния и перераспределение границ – это большой риск, они будут идти и использовать все возможные шаги, - сказал президент.
В то же время Зеленский назвал «не столь однозначными» риски применения Россией ядерного оружия, потому что «российская власть любит жизнь». В то же время, по его словам, «исключать риски применения ядерного оружия нельзя».
Он также считает, что на его высказывания о возможности применения ядерного оружия «может быть рискован ответ российской стороны».
— Если я скажу, например, что они не способны использовать ядерное оружие, то неадекватный человек, у которого в руках такая власть, может наоборот показать всем – как это я не могу? Посмотри, как я могу и применить. Если я скажу, что может применить, то это может повлечь панические последствия во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы, – сказал президент.