В пятницу, 7 октября, состоялась очередная сессия Николаевского областного совета, где депутаты от партии «Слуга Народа» поддержали ряд важных решений для функционирования области.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Слуга народа».

Среди решений – признание военной агрессии РФ на территории области форс-мажорными обстоятельствами с 24 февраля 2022 года и до их официального окончания.

Также в повестке дня был вопрос о признании 17 сельскохозяйственных предприятий области, которые являются плательщиками единого налога четвертой группы пострадавшими в результате форс-мажорных обстоятельств. Это решение, в свою очередь, дает им возможность остаться в этой группе даже в том случае, если процент их товаропроизводства составляет менее 75%.

Однако депутат облсовета от партии «Слуга Народа» Виталий Порхун предложил, чтобы это решение могли использовать не только ряд предприятий, указанных в проекте решения, а все сельхозпроизводители, работающие на территории Николаевской области и входящие в четвертую группу налогоплательщиков.

— До 1 февраля предприятия четвертой группы плательщиков должны представить отчет, в котором подтверждается, что доля их товаропроизводства за предыдущий налоговый год равна или превышает 75%. Мы понимаем, что почти каждый из наших областных производителей пострадал от войны, поэтому на следующий год их товаропроизводство может составлять менее 75%. Но все сельскохозяйственные предприятия могут использовать наше решение и продолжить уплачивать налоги по упрощенной системе четвертой группы. То есть, теперь все сельскохозяйственные предприятия Николаевской области находятся в одинаковых условиях налогообложения, – пояснил Виталий Порхун.

По информации пресс-службы политической партии «Слуга народа».