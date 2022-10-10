Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 10 октября ликвидировали около 62 тысячи 870 российских агрессоров. За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также украинские бойцы уничтожили 2495 вражеских танков (+9 единиц), боевых бронированных машин - 5149 (+16), артиллерийских систем - 1486 (+9), РСЗО - 353 (+5), средств ПВО - 181 (+1), самолетов - 267(+1), вертолетов - 235(+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097(+11), крылатых ракет - 249(+2), кораблей/катеров - 15(+0), автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18), специальной техники – 136 (+0)

Напомним, что вчера, 9 октября, на юге нашей авиацией было нанесено 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.