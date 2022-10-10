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Вчера, 9 октября, на юге нашей авиацией было нанесено 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ориентировочные потери противника за сутки:
Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица «Мста-С».
Также в Николаевском районе сбили два летательных аппарата «Орлан-10».
«В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают уничтожать их», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.
Вчера, 9 октября, на юге нашей авиацией было нанесено 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ориентировочные потери противника за сутки:
Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица «Мста-С».
Также в Николаевском районе сбили два летательных аппарата «Орлан-10».
«В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают уничтожать их», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.