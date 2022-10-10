Вчера, 9 октября, на юге нашей авиацией было нанесено 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ориентировочные потери противника за сутки:

44 оккупанта

2 реактивные системы залпового огня «Град»

4 танка

10 единиц автобронетехники

4 миномета 120 калибра.

Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица «Мста-С».

Также в Николаевском районе сбили два летательных аппарата «Орлан-10».

«В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают уничтожать их», — говорится в сообщении.