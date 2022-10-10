Секретарь СНБО Алексей Данилов успокоил украинцев тем, что у России не так много осталось ракет, и они рано или поздно закончатся.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» .

— То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которую сегодня испытала почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин – проиграет). Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику. Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля, – сообщил он.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины 80 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 45 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.