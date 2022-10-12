Из-за увеличения применения Россией иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги могут продолжаться дольше.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 12 октября.

Рассказывая о ситуации в украинском небе на вечер 12 октября, Игнат отметил, что из-за применения медленных иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги в областях могут быть продолжительнее.

— В нескольких областях объявлен сигнал воздушной тревоги. Очевидно, что работают дроны-камикадзе, которые недавно завезли на территорию Беларуси. Почему долго тревоги? Сразу объясню жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высока 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом тревога будет несколько длиннее, - сказал он.

Вечером 12 октября на севере Ровенщины защитники Украины сбили враждебную цель, а также в Винницкой области украинские противовоздушные силы сбили 2 ударных беспилотника.