Соединенные Штаты считают безрассудной и опасной риторику Путина с ядерными угрозами миру и круглосуточно следят за любыми признаками, которые могли бы указывать на подготовку РФ к применению такого оружия.

Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.

— Мы воспринимаем это очень серьезно. Мы продолжаем сосредоточивать фокус нашего внимания на этом и следим за признаками любого типа относительно предупреждений о том, что он (Путин, - прим.) мог принять решение пойти в другом направлении, — отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент США «не видели никаких признаков, которые бы заставили нас поверить в это». Однако, по его словам, это не та вещь, на которую можно посмотреть один раз и успокоиться.

— Это то, на чем мы сосредоточены 24 часа в сутки, семь дней в неделю, - подчеркнул глава минобороны США.

В среду в Брюсселе состоялось шестое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит в так называемом формате «Рамштайн» с участием около 50 стран.