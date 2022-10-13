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Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.
— Мы воспринимаем это очень серьезно. Мы продолжаем сосредоточивать фокус нашего внимания на этом и следим за признаками любого типа относительно предупреждений о том, что он (Путин, - прим.) мог принять решение пойти в другом направлении, — отметил глава Пентагона.
Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент США «не видели никаких признаков, которые бы заставили нас поверить в это». Однако, по его словам, это не та вещь, на которую можно посмотреть один раз и успокоиться.
— Это то, на чем мы сосредоточены 24 часа в сутки, семь дней в неделю, - подчеркнул глава минобороны США.
В среду в Брюсселе состоялось шестое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит в так называемом формате «Рамштайн» с участием около 50 стран.
Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.
— Мы воспринимаем это очень серьезно. Мы продолжаем сосредоточивать фокус нашего внимания на этом и следим за признаками любого типа относительно предупреждений о том, что он (Путин, - прим.) мог принять решение пойти в другом направлении, — отметил глава Пентагона.
Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент США «не видели никаких признаков, которые бы заставили нас поверить в это». Однако, по его словам, это не та вещь, на которую можно посмотреть один раз и успокоиться.
— Это то, на чем мы сосредоточены 24 часа в сутки, семь дней в неделю, - подчеркнул глава минобороны США.
В среду в Брюсселе состоялось шестое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит в так называемом формате «Рамштайн» с участием около 50 стран.