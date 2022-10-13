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Об этом в вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и про пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает агрессию, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена, - сказал Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из «Градов» и ствольной артиллерии. Среди раненых – ребенок 2016 года рождения. Утром российские террористы обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Центральный рынок. Оккупанты били из «Градов». По состоянию на данный момент в списке погибших – семь человек, 12 ранены.
По словам Президента, разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию.
Об этом в вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и про пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает агрессию, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена, - сказал Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из «Градов» и ствольной артиллерии. Среди раненых – ребенок 2016 года рождения. Утром российские террористы обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Центральный рынок. Оккупанты били из «Градов». По состоянию на данный момент в списке погибших – семь человек, 12 ранены.
По словам Президента, разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию.