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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Макрон сказал в интервью телеканалу France 2 в среду.
По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет «для защиты Украины от ракетных ударов и дронов».
Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в ближайшие недели, но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.
По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.
Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но возразил, что речь идет о нападении Украины на территорию России.
— Цели понятны, чтобы они (Украина) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определенный момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров, считает он.
Как сообщалось в СМИ, Украина и Франция также финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Макрон сказал в интервью телеканалу France 2 в среду.
По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет «для защиты Украины от ракетных ударов и дронов».
Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в ближайшие недели, но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.
По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.
Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но возразил, что речь идет о нападении Украины на территорию России.
— Цели понятны, чтобы они (Украина) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определенный момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров, считает он.
Как сообщалось в СМИ, Украина и Франция также финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.