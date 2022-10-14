Народный депутат Украины Артем Чорноморов поздравил украинских военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что защитить свою землю – задание, объединившее всех украинцев вокруг такого простого и сверхважного понятия, как Дом.

— Благодаря детям, которые собирают деньги на ВСУ и пострадавшим от войны, мы больше донатим на Победу. Благодаря украинцам, которые под угрозой жизни передают информацию о враге, нам не так страшно, потому что пример чрезвычайного мужества. Благодаря фермерам, которые работают, несмотря на обстрелы, мы уверены, что у нас будет еда, — отметил он.

Артем Черноморов добавил, что сегодня многих украинцев нужно поблагодарить за их труд и вклад в победу.

— Столько людей, которых сегодня нужно сказать спасибо. Этот день обо всех украинцах. Это и о журналистах, живущих в разбомбленных городах и пропускающих сквозь себя боль Украины, чтобы показать правду о преступлениях врага. Это и о врачах, которые и на фронте, и в тылу спасают жизнь. Это и учителя, которые, несмотря на физически уничтоженную школу, несут знания. У каждого в этой войне свой фронт и каждого есть за что поблагодарить. Но ведь чрезвычайная благодарность у каждого из нас – нашим ВСУ. Тем, кто душу и тело возлагает на защиту нашей Земли, защиту нашей Свободы, защиту быть Украинцами. И благодарность нашим дипломатам, Президенту и его жене за тот ежедневный труд, который дает свои плоды в виде нового вооружения, гуманитарной помощи мирным жителям и умению объединять мир вокруг защиты Украины. Большое спасибо каждому Защитнику и каждой Защитнице, каждому Украинцу и Украинцы, которые выбрали своим долгом защищать наше Государство, делая свое дело, каждый день на своем фронте. С праздником, мужественные украинцы. Скорейшей Победы всем нам. Слава Украине и ее защитникам! – написал народный депутат.

Напомним, что Артем Чорноморов обратился в Министерство развития общин и территории Украины, чтобы помочь Вознесенску в проведении капитального ремонта в бомбоубежище.