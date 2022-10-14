В течение 10 и 11 октября военнослужащий зенитной ракетной бригады имени Филиппа Орлика воздушного командования «Юг» уничтожил четыре российские крылатые ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины.

Боец по имени Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты точными выстрелами из ПЗРК «Игла».

— Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопровождал, нажал спуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей «трубе» и продолжаю работать по целям, – говорит боец.

Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136" на южном и восточном направлении.