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Литва отремонтировала поврежденные на поле боя самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и отправляет их обратно в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
— Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!, – Написал он в Twitter.
Министр обороны Литвы не сообщил, сколько именно единиц этой техники отремонтировали литовцы.
Напомним, Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.
Литва отремонтировала поврежденные на поле боя самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и отправляет их обратно в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
— Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!, – Написал он в Twitter.
Министр обороны Литвы не сообщил, сколько именно единиц этой техники отремонтировали литовцы.
Напомним, Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.