Литва отремонтировала поврежденные на поле боя самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и отправляет их обратно в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!, – Написал он в Twitter.

Министр обороны Литвы не сообщил, сколько именно единиц этой техники отремонтировали литовцы.

Напомним, Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.