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Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.
Об этом сообщил 13 октября министр обороны Алексей Резников.
— Я благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблесу за решение предоставить четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Это скорая реакция на запрос Украины на встрече «Рамштайн 6», – сообщил он.
Алексей Резников отметил, что получение большего количества систем Hawk «в процессе».
– Сегодня противовоздушная оборона – это приоритет не только для Украины, но и для всей Европы, – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании 24 августа объявило о дополнительной военной помощи для Украины.
Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.
Об этом сообщил 13 октября министр обороны Алексей Резников.
— Я благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблесу за решение предоставить четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Это скорая реакция на запрос Украины на встрече «Рамштайн 6», – сообщил он.
Алексей Резников отметил, что получение большего количества систем Hawk «в процессе».
– Сегодня противовоздушная оборона – это приоритет не только для Украины, но и для всей Европы, – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании 24 августа объявило о дополнительной военной помощи для Украины.