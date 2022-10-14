Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.

Об этом сообщил 13 октября министр обороны Алексей Резников.

— Я благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблесу за решение предоставить четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Это скорая реакция на запрос Украины на встрече «Рамштайн 6», – сообщил он.

Алексей Резников отметил, что получение большего количества систем Hawk «в процессе».

– Сегодня противовоздушная оборона – это приоритет не только для Украины, но и для всей Европы, – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании 24 августа объявило о дополнительной военной помощи для Украины.