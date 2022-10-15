Более 1233 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 15 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 423. Не изменились и данные по раненым - 810.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 256, Киевской – 116, Николаевской – 77, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.