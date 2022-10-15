Новая президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Эггер заявляет о приоритетности получения доступа сотрудников МККК к украинским военнопленным, в частности в Оленовке.

Как передает Укринформ, об этом она сказала во время разговора в режиме видеосвязи с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, сообщает пресс- служба главы государства.

Ермак поздравил собеседницу с недавним вступлением в должность и выразил надежду на то, что под руководством Эггера МККК будет успешно преодолевать сложные гуманитарные проблемы, в частности, вызванные войной России против Украины.

Руководитель ОП подчеркнул, что сегодня ситуация с нарушением прав человека на временно захваченных территориях Украины такова, какой Европа и мир не видели в течение десятилетий. Это касается и обращения с пленными украинскими военными и гражданскими в местах содержания.

Ермак призвал Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в конце июля в результате террористического обстрела россиянами было убито более 50 защитников Украины. По его словам, Украина со своей стороны готова всячески способствовать такой миссии.

– Сегодня – критический момент. Эта война – испытание для всех: для Украины, для международных организаций, – сказал Ермак.

По мнению руководителя ОП, 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины, что стало бы очень важным шагом.

Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Оленовке.

— Это мой приоритет. И мы будем требовать получения доступа, – подчеркнула она.

Как сообщал Укринформ, ночью 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 в пгт Оленивка в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв. По данным российской стороны, погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения. На территории Оленовки находятся украинские военные, которые под гарантии международных организаций вышли из окруженной «Азовстали» в Мариуполе, чтобы в дальнейшем их могли обменять.

Президент Владимир Зеленский призвал МККК действовать мощнее и давить на Россию для доступа к украинским пленным.

В МККК заявили, что «разделяют разочарование в отсутствии доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной». Также организация призвала обеспечить немедленный доступ ко всем военнопленным.